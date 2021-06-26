Тюменцев ждут на кастинге на музыкальное шоу. Фото - mos-holidays.ru.

Тюменцев ждут на кастинге на музыкальное шоу, которое пройдет на одном из крупных музыкальных каналов «Караоке в большом городе». Таким образом, горожане тоже могут появиться на площадке народного проекта. В нем, кстати, участники поют караоке на улицах города и выигрывают деньги.

По словам организаторов, в шоу принимают также участие Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Ведущим будет Дмитрий Красилов – «пухляш из Little Big».

– Все, кто заинтересовался участием в шоу, могут направить видеовизитку организаторам в WhatsApp до 27 июня. Необходимо будет назвать свое ФИО, точный возраст. Также потребуется указать свой город и спеть припев любой песни, – передает словам пресс-службы «Конторы пароходства» «издание «Тюменская область сегодня».