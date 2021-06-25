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Общество25 июня 2021 13:08

В Тюмени ждут сильный ветер

Синоптики обещают горожанам неблагоприятные природные явления
Сергей Швецов
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В Тюмени ждут сильный ветер.

В Тюмени ждут сильный ветер.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ждут сильный ветер. Синоптики обещают горожанам неблагоприятные природные явления.

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 26 июня, ночью будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с, температура воздуха +11...+13.

Как передает Единый центра оперативного реагирования, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Будет дуть ветер юго-восточного направления, с переходом на юго-западный, 8 – 13 м/с, при грозе порывы достигнут 15 – 20 м/с. Температура наружного воздуха составит +24...+26 градусов.