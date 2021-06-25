«Мы привьем всех». Директор тюменского депздрава рассказала о темпах вакцинации от коронавируса

Директор тюменского депздрава рассказала о темпах вакцинации от коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

Директор тюменского департамента здравоохранения Наталья Логинова рассказала о темпах вакцинации от коронавируса. Так, на сегодняшний день в регионе привились более 40% от запланированного населения.

– Мы должны привить 703 тысячи человек – это 60% населения старше 18 лет. На сегодня привито 300 тысяч. Призываем предварительно записываться на вакцинацию через сайт госуслуг, регистратуру поликлиники или личный кабинет. Мы привьем всех, – отметила Логинова.

Она также заявила, что вирус стал опаснее. Опасность в том, что теперь заболевший заражает большее количество человек, чем раньше. В стационары стали чаще госпитализировать людей зрелого возраста и молодежь. Кроме того, отмечается большое количество молодых мужчин, от 27 до 40 лет, которые поздно обратились за медпомощью и попали в стационары с обширным поражением легких.

Директор ведомства сообщила, что устойчивый иммунитет вырабатывается только через три недели после второй прививки. Летом необходимо вакцинироваться всем, чтобы к осени сформировался иммунитет, в том числе переболевшим коронавирусом более полугода назад.