Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июня 2021 года увеличилось на 106 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 106 и составило 38 434 человека.

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 024 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 064 летальных исхода, выздоровели 4 929 639 человек.