Молодой тюменец избил отчима и уехал в Курган. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от местного жителя о том, что его избил пасынок и уехал в Курган. Стражи правопорядка разыскали 21-летнего ранее не судимого молодого человека и доставили его в отдел.

В день совершения преступления у них с отчимом возник конфликт из-за внутрисемейных проблем. Мужчина нагрубил пасынку, тот предложил выйти в тамбур и продолжить разговор. Уже там подозреваемый ударил пострадавшего по голове. Горожанин упал и ударился о металлический порожек двери.

– Злоумышленник причинил потерпевшему средний вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и перелома стенок правой орбиты, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.