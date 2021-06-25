Мария Трофимова возглавила тюменский департамент потребительского рынка. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Марию Трофимову назначили директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Сегодня, 25 июня, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

– С июня 2017-го по июнь 2021 года Мария Трофимова возглавляла Агентство туризма и продвижения Тюменской области, – напомнили в оперштабе.

Отметим, что новоиспеченная глава департамента более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона.