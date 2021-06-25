«Ударился головой, ничего не помнит». Тюменца, ушедшего пешком с места серьезного ДТП, арестовали в больнице

Тюменца, ушедшего пешком с места серьезного ДТП, арестовали в больнице. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени арестовали водителя «Фольксвагена», который спровоцировал серьезное ДТП на улице Холодильной 20 июня. Тогда он пешком покинул место аварии.

Напомним, что в тот день вечером «Фольксваген-Туарег» въехал в два автомобиля «БМВ», стоящие на парковке у дома, а затем в стену здания. Водитель ушел, оставив машину, а позже обратился в больницу с повреждениями. Там-то его и задержали сотрудники ГИБДД.

– 38-летний автомобилист пояснил, что на мокрой после дождя дороге не справился с управлением автомобиля, не успел среагировать. Якобы ударился головой и потом всё как в тумане, ничего не помнит, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На нарушителя составили административный материал за оставление места ДТП. В настоящее время он арестован на 12 суток. Кстати, раньше грубых нарушений ПДД он не совершал.