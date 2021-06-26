У тюменца по лицу высыпали гнойники после визита к косметологу. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую областную клиническую больницу №2 обратился молодой человек, который столкнулся с проблемами после неудачного визита к косметологу. Дело в том, что после инъекции филлера на основе гиалуроновой кислоты, которая должна была избавить его от мимических морщин на лбу, у мужчины начался ишемический некроз кожи лица.

– К отёку и некрозу у этого пациента присоединилась вторичная инфекция – гнойничковые высыпания. Сделав разрез под участком некроза, мы вывели остатки филлера и освободили сосуд от сдавливания, – рассказала челюстно-лицевой хирург хирургического отделения №3 взрослого стационара ОКБ №2 Анна Утукина.

После операции пациенту назначили антибактериальную терапию и местное лечение. Врачам удалось сохранить кожу вокруг участка некроза и уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре. Позднее его можно будет устранить лазерной шлифовкой.