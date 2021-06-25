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Происшествия25 июня 2021 10:02

На тюменской птицефабрике рабочий обварился кипятком

Инцидент произошел еще 20 мая
Сергей Швецов
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На тюменской птицефабрике рабочий обварился кипятком.

На тюменской птицефабрике рабочий обварился кипятком.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области несчастный случай произошел со слесарем-сантехником птицефабрики «Боровская». Инцидент произошел еще 20 мая.

В этот день работнику дали задание наполнить бочку, прицепленную к трактору, водой для тушения пожара в лесу неподалеку. Слесарь присоединил один конец шланга к бочке, второй к водоразборному крану. Он открыл гидрокран, и горячая вода начала брызгать на запорную арматуру.

– Водопроводчик решил закрыть кран, но не смог к нему подойти, сдернул шланг с крана, и горячая вода под давлением обдала его. Пострадавший получил травму тяжёлой степени, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда Тюменской области.

Позже выяснилось, что с мужчиной не провели инструктаж по охране труда. По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Теперь решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.