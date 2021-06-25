В Тюменской области идут работы по присоединению улицы Уездной к трассе Екатеринбург – Тюмень Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Строительно-монтажные работы по присоединению улицы Уездной к федеральной автотрассе Екатеринбург – Тюмень идут полным ходом. Строители уже выполнили часть подготовительных работ, а именно: вынесли в натуру границы постоянной и временной полосы отвода, определили границы рубки деревьев и местоположение переустраиваемых инженерных сетей, сняли растительный грунт на участках, не занятых лесами и кустарниками, и демонтировали существующее барьерное ограждение.

Чтобы освободить стройплощадку, совсем скоро переустроят газопровод, сети связи, кабельные линии, водоснабжение и канализацию. Например, для переустройства сетей газоснабжения и сетей связи необходимо вынести газопровод, сети связи и часть водопровода за пределы проектируемой автодороги. Для сохранения деревьев и кустарников часть прокладки инженерных коммуникаций сделают бестраншейным способом.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, специалисты управления по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени сохранили более 800 деревьев. Подготовительные работы продолжатся после получения порубочного билета.

Напомним, пробивка улицы Уездной с выходом на федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень разгрузит часть трафика, который едет из районов новостроек по обходу Тюмени, и обеспечит транспортную доступность для жителей «Тюменской слободы».