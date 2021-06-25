В Тюменской области занялись развитием библиотечного дела Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В начале июня в Тюменской областной библиотеке им. Д. И. Менделеева подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным департаментом культуры, областной научной библиотекой и департаментом культуры администрации Тюмени. Документ предполагает развитие библиотечного дела в Тюменской области.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, перед руководителями органов власти, учреждений культуры и библиотечными работниками стоят задачи по ежедневной трансформации деятельности, чтобы жители региона с удовольствием ходили в учреждения культуры.

– Важно, чтобы мы с вами находились в едином информационном и консультационном поле. Соглашения призваны усилить взаимодействие и координацию работы между всеми указанными сторонами, – заключила Елена Майер.

В направления сотрудничества включены стратегические вопросы повышения квалификации кадров, мониторинга состояния библиотечной отрасли в Тюменской области и координации научно-исследовательской деятельности муниципальных библиотек. Кроме того, в рамках соглашения ресурсный центр развития библиотек Тюменской области окажет методическую и консультационную поддержку муниципальным библиотекам, в том числе по организации мероприятий нацпроекта «Культура».

А ещё в рамках соглашения создадут областную карту эффективности муниципальных библиотек, продолжится развитие проектной деятельности в учреждениях и появится база данных инновационных разработок.