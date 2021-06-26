Желающим похудеть тюменцам объяснили, почему многие диеты не эффективны.
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Желающим похудеть тюменцам объяснили, почему многие диеты не эффективны. Диетолог Елена Дороднева заявляет, что в этом деле нужен целый комплекс мер.
– Диета – это ограничение не только количества, но и качества пищи. Они всегда носят временный характер и разрабатываются для достижения конкретной цели (например, минус 10 килограммов за 10 дней), – говорит Дороднева.
По словам врача-эндокринолога, краткосрочные диеты малоэффективны. Похудеть, конечно, можно, но результат может быстро сойти на нет.
– Человек попадает в такую ловушку: вроде бы он худеет, а поправляется еще больше. Иными словами, человек тратит много времени и сил впустую, так как перед этим не смог разобраться в проблемах своего организма и способах их решения, – отметила врач.