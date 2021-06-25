Тюменский «Градостроитель» вновь открыли для больных коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области снова увеличивают коечный фонд для больных коронаврусом – пока на 420 мест. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Так, уже сегодня, 25 июня, возобновляет свою работу по инфекционному профилю областная больница №1 9, там подготовили 90 коек. А с завтрашнего дня пациентов с коронавирусом примут в «Градостроителе», для них организовали 200 коек.

– В понедельник, 28 июня, коечный фонд увеличат в упоровской районной больнице (на 70 коек) и сорокинской районной больнице – на 60. На сегодняшнее утро работают восемь госпиталей на 1275 коек, коечный фонд будет увеличен на 420 мест, – рассказали в оперштабе.

В ведомстве отметили, что избежать инфекционного заболевания COVID-19 или перенести его в легкой форме, когда не требуется стационарное лечение, можно благодаря вакцинации.