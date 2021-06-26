Погода на 26 июня в Тюмени: дождь к вечеру только усилится

В Тюмени дождь к вечеру только усилится. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 июня, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 14 градусов, днем – плюс 22 – 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 16 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде». Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.