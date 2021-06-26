В тюменском профобразовании заканчивается итоговая аттестация студентов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена для обучающихся по ФГОС ТОП-50 и актуализированным ФГОС по профессиям завершается в июне. Такой вид экзамена, по мнения специалистов, позволяет работодателям оценить практические умения студентов и их способность применять теорию на практике.

В экзамене по 58 компетенциям принимают участие более пяти тысяч студентов Тюменской области. Его сдают в специально аккредитованных Центрах проведения демоэкзамена, оснащение которых соответствует требованиям Ворлдскиллс Россия – на базе 16 учреждений среднего профессионального образования региона.

– В сдаче демонстрационного экзамена участвуют 238 студентов, 15 сотрудников техникума и 73 независимых эксперта - представители профессионального сообщества, – рассказала заведующая учебной частью тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Ирина Тунгусова.

О результатах испытания студенты могут узнать в личных кабинетах на единой цифровой платформе WorldSkills.