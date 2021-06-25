В Тюмени новый партнер программы «СберСпасибо» – шинный центр «Юмикс». Фото - Сбер.
В Тюмени к программе лояльности «СберСпасибо» присоединился новый партнер – шинный центр «Юмикс», находящийся по адресу ул. Пермякова, 15. Теперь обладатели бонусов могут использовать их в качестве частичной оплаты услуг по шиномонтажу, ремонту и мойке автомобилей – до 99% от суммы чека.
Также клиентам шинного центра «Юникс» начисляются повышенные бонусы от «СберСпасибо» в размере 5% от суммы оплаченных услуг картой СберБанка.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
– Программа лояльности «СберСпасибо» – это эффективный инструмент для увеличения выручки и поощрения клиентов. Участие в программе дает возможность партнерам предоставлять клиентам привлекательные условия обслуживания при оплате товаров или услуг банковской картой. Помимо сетевого крупного ретейла, подключиться к «СберСпасибо» теперь могут малые и средние компании.
Подробный перечень партнеров, правила и информация о программе – на сайте spasibosberbank.ru или в мобильном приложении программы «СберСпасибо».