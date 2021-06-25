В Тюмени на время велогонки изменят схему движения маршрутов №41 и 84. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени изменят схему движения маршрутов № 41 и № 84. Это произойдет на время проведения чемпионата и первенства города по велосипедному спорту.

Так, вышеуказанные маршруты завтра, 26 июня, с 7.00 до 16.00 по улице Лесопарковой на участке от дома № 15 до пересечения с улицей Домостроителей будут следовать в объезд перекрытого участка.

– Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).