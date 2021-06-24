В Тюменской области строят 10 школ и 10 детских садов Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Десять школ и детских садов строят в Тюменской области, в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Из общей двадцатки 4 школы и 9 детских садов появятся непосредственно в Тюмени, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Семь школ откроются уже в 2021 году. Сейчас на стройке идет внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Школы появятся в ЖК «Звездный», на улице Зелинского в Тюмени, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах. Воспитанников примут в этом году и в шести детских садах – там тоже завершаются строительные работы.

Напомним, в регионе каждый год вводят новые объекты образования, построенные в рамках нацпроектов. За последние три года в Тюменской области построили 13 новых школ и 12 детских садов, а в 2021 году начали строить три детских сада в микрорайонах Антипино, Березняковский и Ямальский-2 и школу на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Ново-Патрушево. Она будет такой же, как и образовательное учреждение в 4-м Заречном микрорайоне, которое открыли в прошлом году.

Общая площадь здания школы переменной этажности составит более 20 тысяч квадратных метров. Учебные заведения поделены на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На прилегающей территории расположатся беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная спортивная площадка.