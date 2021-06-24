Тюменские студенты поборются за полмиллиона, приняв участие в конкурсе «УМНИК»
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
До 500 тысяч рублей на реализацию собственного проекта могут выиграть студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет, приняв участие в конкурсе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Программу ежегодно реализует Западно-Сибирский инновационный центр при содействии департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Главная цель конкурса – поддержать талантливую молодежь, ориентированную на инновационную деятельность. Два условия участия: потенциальные участники должны быть гражданами РФ, ранее не побеждавшие в программах Фонда.
Заявки принимаются по направлениям:
- новые материалы и химические технологии,
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
- биотехнологии
- ресурсосберегающая энергетика.
- цифровые технологии,
- медицина и технологии здоровьесбережения,
По словам представителя Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александра Сакевича, за 11 лет гранты от Фонда получили 373 тюменских проекта.
- Для молодых ученых участие в конкурсе — это не только отличная возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, но и хороший опыт публичной презентации своего продукта инвестору и потребителю, - отметил Александр Сакевич.
Заявки принимаются до 26 октября 2021 на сайте конкурса. Победителей определят 24-25 ноября в Тюменском технопарке.