Тюменские студенты поборются за полмиллиона, приняв участие в конкурсе «УМНИК» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

До 500 тысяч рублей на реализацию собственного проекта могут выиграть студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет, приняв участие в конкурсе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Программу ежегодно реализует Западно-Сибирский инновационный центр при содействии департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Главная цель конкурса – поддержать талантливую молодежь, ориентированную на инновационную деятельность. Два условия участия: потенциальные участники должны быть гражданами РФ, ранее не побеждавшие в программах Фонда.

Заявки принимаются по направлениям:

- новые материалы и химические технологии,

- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,

- биотехнологии

- ресурсосберегающая энергетика.

- цифровые технологии,

- медицина и технологии здоровьесбережения,

По словам представителя Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александра Сакевича, за 11 лет гранты от Фонда получили 373 тюменских проекта.

- Для молодых ученых участие в конкурсе — это не только отличная возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, но и хороший опыт публичной презентации своего продукта инвестору и потребителю, - отметил Александр Сакевич.

Заявки принимаются до 26 октября 2021 на сайте конкурса. Победителей определят 24-25 ноября в Тюменском технопарке.