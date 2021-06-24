На «Тюменскую авиабазу» поступили новые снегоболотоходы, лесопожарный трактор и автоцистерна Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Три новых снегоболотохода ГАЗ 34039-32, один лесопожарный трактор ТЛП-4М/034 с отвалом и плугом и одна автоцистерна 7074АО-50 на шасси КАМАЗ 43118-50 (объем 10 куб. м) появились в июне 2021 году в «активе» у «Тюменской авиабазе». Закупка новой техники и оборудования продолжается в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, новая техника уже показала, на что способна, приняв участие в ликвидации пожаров в Вагайском, Исетском, Ишимском, Казанском и Тюменском районах. Благодаря этой технике повысилась эффективность тушения лесных пожаров и сократились его площали.

В 2020 году «Тюменская авиабаза» пополнилась 96 единицами лесопожарной и лесохозяйственной техники и 2114-ю единицами оборудования. А в 2021 году за счет средств областного бюджета планируется заключение 36 контрактов на поставку 1757 единиц оборудования и 64-х единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. Сейчас уровень законтрактованности средств составляет 96%, а основная часть поставок техники и оборудования ожидается в первом полугодии 2021 года.

Напомним, в апреле «Тюменской авиабазе» поставили 16 беспилотников, 20 терминалов спутниковой связи, 24 кустореза, 5 ручных сеялок и 110 мачете. Обновление материально-технической базы идет планово.