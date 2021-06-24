Областной проект «Гиды 55+» - лауреат конкурса Фонда президентских грантов в области культуры и искусства Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Социокультурный проект Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» «Гиды 55+» стал лауреатом конкурса Фонда президентских грантов в области культуры и искусства. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на этапе «Перезагрузка» серебряные гиды порадуют 5 тысяч жителей и гостей области современными креативными экскурсиями.

По словам координаторов, гиды 55+ готовы удивлять и участвовать в изменении имиджа Тюменской области через создание привлекательных образов в рамках собственных авторских туристических маршрутов.

- Инновационность проекта заключается в создании и тиражировании необычных направлений добровольческих экскурсий и специальных туров для жителей и гостей области: VR, промышленных, спортивно-оздоровительных, фольклорно-этнических, гастрономических, экстремальных, театральных, экологических, - комментируют победу лауреаты.

Во время реализации проекта планируется создание мобильной «Квест-студии», где представят интерактивные познавательно-игровые квесты с погружением в историческую эпоху и образовательный процесс.

Напомним, проект «Гиды 55+» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.