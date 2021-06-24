Цифровые решения тюменской школы программирования растиражируют по всей России Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Тюменскую школу программирования включили в число практик на платформе «Смартека», где собраны лучшие цифровые решения со всей России, доступные для тиражирования в другие регионы. По информации регионального департамента информатизации, школа программирования работает в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В школе программирования, которая работает с 2017 года, преподают бесплатные курсы ускоренной подготовки молодых специалистов под потребности IT-компаний. Их составляют с учетом потребностей заинтересованных ИТ-компаний. Благодаря обучению работодатели могут в течение трех месяцев подготовить кандидатов со знаниями, востребованными на рынке прямо сейчас. Студенты и молодые специалисты могут бесплатно получить новые компетенции и трудоустроиться в сфере IT. Очные классы открыты в Тюмени, Тобольске и Ишиме, с 2020 года группы набирают в онлайн-формате.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», помимо школы программирования, в состав «Смартеки» вошли также тюменская Школа юных нейроинженеров и проект по анализу содержания загрязняющих веществ в водных объектах. Этот проект создали департамент информатизации Тюменской области и департамент недропользования Тюменской области.