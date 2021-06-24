В экономику Тюменской области при содействии программы «Гарантийный фонд» привлечено более 1,3 млрд рублей Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Более 1,3 млрд рублей привлечено в экономику региона за первое полугодие 2021 года при содействии программы «Гарантийный фонд» Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, всего предоставлено поручительств на сумму более 423 млн рублей.

Поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе, предоставляет региональное инвестагентство по программе «Гарантийный фонд». Господдержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам начальника отдела Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области Марии Покалюхиной, в 2020 году микрофинансовая организация отметила направленность на поддерживающие меры. А именно: кредитные каникулы, пролонгацию и реструктуризацию кредитных обязательств.

- Сейчас мы видим, что бизнес стал чувствовать себя увереннее, и по отношению к прошлому году количество поступивших заявок на представление поручительств увеличилось на 35%. На сегодняшний день поступило более 100 заявок, а сумма предоставленных поручительств за аналогичный период 2020 года, в 2021 году больше на 155 млн рублей, - подчеркнула Мария Покалюхина.

А ещё у Гарантийного фонда появились новые программы. Например, размер одного поручительства для начинающего предпринимателя увеличен до 70% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», воспользоваться поручительствами Гарантийного фонда может любой предприниматель региона.