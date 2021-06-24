Зарегистрированы первые две заявки на конкурс грантов губернатора Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Первые две заявки зарегистрированы на конкурс грантов губернатора Тюменской области. Их подали ишимская АНО «Киностудия детско-юношеского творчества «Позитив»» и исетская АНО социального обслуживания «Синяя птица», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Первая организация представила на конкурс проект «Мультстудия», направленный на формирование коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями. По задумке авторов, у ребят можно раскрыть творческий потенциал через создание мультиков в трех техниках: песочная анимация, анимация в технике перекладки и объемная мультипликация.

Вторая организация презентовала проект «Доставка здоровья», направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения и людей-инвалидов посредством доставки лекарств на дом.

Подробности о проектах можно уточнить на сайте конкурса в разделе «Проекты».

Сейчас в стадии подготовки находятся ещё 124 заявки по направлениям:

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия – 3 проекта;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 37 проектов;

- развитие институтов гражданского общества – 14 проектов;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 24 проекта;

- поддержка проектов в области культуры и искусства – 30 проектов;

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 16 проектов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», приём заявок продлится до 23.30 4 июля. Итоги конкурса объявят не позднее 13 августа. Реализация проектов, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2021 года.