В Тюменской области с 1 июля стартует прием заявлений на два новых пособия Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет начинается с 1 июля. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, заявления можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.

Новые выплаты положены маме или папе, которые в одиночку воспитывают детей с 8 до 18 лет, а также женщинам, которые встали на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. Это стало возможно благодаря поправкам, внесенным в ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в Тюменской области (то есть 11 995 рублей).

– В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого, – отметили в департаменте социального развития региона.

Так, в нашем регионе ежемесячная выплата семьям с одним родителем составит 5 997 руб. 50 коп. на каждого ребенка. Выплата беременной женщине – 6 188 рублей (половина от прожиточного минимума трудоспособного взрослого в регионе – 12 376 рублей).

КСТАТИ

Важное условие для получения пособий – размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте, пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.