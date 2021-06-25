Россельхозбанк в 2021 году увеличил финансирование сезонных работ в Тюменской области более чем на 50%. Фото - Россельхозбанк.

С начала текущего года Тюменский филиал РСХБ направил аграриям региона порядка 3,2 млрд рублей, из них свыше 1 млрд на проведение сезонных работ. По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года прирост кредитования посевной превысил 50%.

Широкая продуктовая линейка банка предусматривает особые условия кредитования проведения сезонно-полевых работ как для клиентов крупного бизнеса, которые обеспечивают основу продовольственной безопасности региона, так и для сельхозтоваропроизводителей малого и микробизнеса.

Кроме того, Россельхозбанк предоставляет льготные кредиты по сниженной процентной ставки. На сегодняшний день 90% заемных средств на сезонно-полевые работы выданы на льготных условиях.

– Я занимаюсь сельским хозяйством более 13 лет, из которых 10 лет мы сотрудничаем с РСХБ. Банк нам очень помог в самом начале и до сих пор оказывает поддержку, в том числе в проведении посевных, – рассказал глава КФХ Валентин Коняшин.

Кредитные средства выделяются на приобретение горюче-смазочных материалов, закупку минеральных и органических удобрений, средств защиты, семян и т. д.

– Очень важно оказать поддержку аграриям своевременно. С каждым представителем АПК мы прорабатываем вопрос о выдаче заемных средств в индивидуальном порядке, что дает возможность подобрать максимально комфортные условия на весь период кредитования в зависимости от целей предприятия, – рассказал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.