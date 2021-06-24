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Здоровье24 июня 2021 14:59

В Тюмени невакцинированных учителей обяжут писать расписки

Они должны указать, что их предупредили о последствиях
Сергей Швецов
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В Тюмени невакцинированных учителей обяжут писать расписку.

В Тюмени невакцинированных учителей обяжут писать расписку.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени учителей, которые откажутся от вакцинации от коронавируса, обяжут писать расписку. Педагоги должны указать, что их предупредили о всех возможных последствиях.

– Прививка от коронавируса – это забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, что, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до пяти лет, – отметила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она заявила, что для вакцинации педагогического состава медицинские работники даже готовы выезжать в учебные заведения. Вакцины достаточно: сегодня в регион поступило дополнительно 20 тысяч доз препарата.