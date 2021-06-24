Александр Моор освободил от должности своего заместителя. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор освободил от занимаемой должности своего заместителя Владимира Сысоева. Распоряжение уже подписано: Сысоев покидает пост с завтрашнего числа, 25 июня.

– Трудовой договор прекращён по инициативе работника, то есть по собственному желанию, – прокомментировали в оперативном штабе региона.

Напомним, что Владимир Сысоев был назначен заместителем губернатора 12 марта 2019 года. Он курировал областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации.