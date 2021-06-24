Тюменец ударил женщину обломком кирпича. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений 35-летней местной жительнице. Участковый в результате выяснения обстоятельств установил и задержал подозреваемого.

– Как стало известно, инцидент произошел на улице между знакомыми. В ходе распития алкогольных напитков мужчина схватил обломок кирпича и ударил им знакомую. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее не судимого 39-летнего жителя села Велижаны группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.