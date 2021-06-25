В Нижней Тавде мужчина ранил ножом 62-летнего собутыльника. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижней Тавды поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратился 62-летний мужчина с ножевым ранением. Участковый задержал подозреваемого – 64-летнего жителя Тюменского района.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что распивал спиртное вместе с потерпевшим. В процессе застолья произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и нанес знакомому ранение в руку, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.