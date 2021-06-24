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Происшествия24 июня 2021 14:12

В Тюмени миллионный штраф за взятку заплатит работник государственной клиники

Приговор пока не вступил в законную силу
Сергей Швецов
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В Тюмени миллионный штраф за взятку заплатит работник государственной клиники.

В Тюмени миллионный штраф за взятку заплатит работник государственной клиники.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени накануне, 23 июня, суд рассмотрел уголовное дело в отношении работника многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город», которого обвиняют в получение крупной взятки.

– Он, как должностное лицо, предоставил информацию о потребности учреждения в компьютерном оборудовании и его комплектующих, подготовил заявки и необходимую документацию на проведение закупки. Таким образом, создал условия для победы в закупках определенных организаций, за что получил взятку, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.