В Тюмени миллионный штраф за взятку заплатит работник государственной клиники. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени накануне, 23 июня, суд рассмотрел уголовное дело в отношении работника многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город», которого обвиняют в получение крупной взятки.

– Он, как должностное лицо, предоставил информацию о потребности учреждения в компьютерном оборудовании и его комплектующих, подготовил заявки и необходимую документацию на проведение закупки. Таким образом, создал условия для победы в закупках определенных организаций, за что получил взятку, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.