В Тюменской области к электросетям присоединили комбикормовый завод. Фото - «Россети Тюмень».

«Россети Тюмень» для электроснабжения комбикормового завода крупнейшего агропромышленного холдинга в Урало-Сибирском регионе построили дополнительную линию электропередачи. Теперь объекты агропромышленного комплекса смогут увеличить нагрузку потребления сразу в четыре раза (до 3,8 МВт) – всё благодаря подключению к новой ЛЭП.

Чтобы обеспечить технологическое присоединение, специалисты установили 31 опору и смонтировали почти два километра воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ с применением защищенного провода. После этого ключевой объект холдинга «Руском», расположенный в Тюменской области, получит электроэнергию от двух независимых источников. Изготовленная из алюминиевого сплава высокой прочности многопроволочная конструкция провода обеспечит повышенную защиту линейного энергообъекта от перепада температур. Отметим, что повышение нагрузки позволит представителям предприятия производить до 120 тысяч тонн корма в год.

Добавим, что на производственной базе организации функционирует птицефабрика производительностью до 40 тысяч тонн продукции в год. Этот объект подключили к сетям еще в конце прошлого года, построив специально для этого 30 километров кабельных линий электропередачи. Таким образом агропромышленное предприятие в ноябре сможет вывести на проектную мощность производство, в котором будет задействовано более 1 200 специалистов.