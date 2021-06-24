Тюменская молодежь все чаще заболевает коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области растет количество молодежи, заболевшей коронавирусом. Об этом сообщила заместитель главного врача областной инфекционной клинической больницы, начальник моногоспиталя Евгения Семенюк.

– Я думаю, это связано с тем, что люди пожилого возраста лучше соблюдают масочный режим, реже посещают места скопления народа, более ответственно отнеслись к вакцинации, чем молодежь, – считает Семенюк.

По ее словам, неправда, что молодые люди переносят заболевание в легкой форме. Она уверена: нельзя лечиться дома самостоятельно, пренебрегать вызовом врача или скорой помощи и заниматься самолечением. Это может привести к крайне тяжелым последствиям.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области подтвердили, что с 14 по 20 июня в возрастной группе 18 – 24 лет заболеваемость увеличилась на 26% по отношению к предыдущей неделе (7 – 13 июня).