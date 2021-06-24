Под Тобольском отец пятерых детей выпил литр водки и поехал с ребенком в магазин. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Дегтярево Тобольского района 33-летний пьяный отец пятерых детей поехал с 14-летним ребенком на переднем сиденье автомобиля в магазин. При задержании мужчина попытался оказать сопротивление сотрудникам ГИБДД.

– Мужчина пояснил, что выпил много – литр водки, но он «в адеквате» и готов поставить машину на место, лишь бы полицейские не оформляли на него материал. Едет в магазин за хлебом, расстояние примерно километр-полтора. Показания алкотестера составили 1,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В итоге сельчанина посадили на десять суток. Автомобиль перемещен на спецстоянку. Кстати, в октябре 2020 года его уже задерживали нетрезвым за рулем, тогда он отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Водительских прав у мужчины нет.