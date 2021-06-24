На Лесобазе в Тюмени перекроют движение из-за чемпионата по велоспорту. Фото: Тюмень - наш дом

На участке улицы Лесопарковой в районе Лесобаза в Тюмени временно прекратят движение транспорта. Это произойдет на участке от дома № 15 до пересечения с улицей Домостроителей в субботу, 26 июня, с 7.00 до 16.00.

– В областной столице проводится чемпионат по велоспорту и первенство города Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах «шоссе» (гонка-критериум). Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – объяснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве отметили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Мебельщиков, Казачьи Луга, Вересковой и межквартальным проездам.