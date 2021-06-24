Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июня 2021 года увеличилось на 97 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 97 и составило 38 328 человек.

За последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 568 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 505 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 388 695 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 131 463 летальных исхода, выздоровели 4 915 615 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцам разъяснили, нужно ли сдавать два теста на коронавирус детям, вернувшимся из-за границы. Именно с этим вопросом чаще всего обращаются к сотрудникам местного управления Роспотребнадзора местные жители.