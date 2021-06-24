В Тобольске предпринимательница открыла точку быстрого питания благодаря нацпроекту Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Точка быстрого питания по франшизе федеральной сети #ЛАВАШ открылась пять месяцев назад в Тобольске. Инициатором накормить земляком вкусным (и не слишком вредным) фаст-фудом выступила предприниматель Оксана Воротникова, реализовать проект которой помогла финансовая поддержка нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как и её ишимская коллега, предпринимательница обратилась в «Фонд микрофинансирования Тюменской области». На деньги микрозайма она купила все необходимое оборудование и инвентарь. Так что теперь у Оксаны полный «бизнес-набор»: несколько лет назад она открыла детскую парикмахерскую «Барвиха KIDS», и тоже, между прочим, при поддержке «Фонда микрофинансирования Тюменской области».

Генеральный директор МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской области» Алексей Мартын рассказал, что фонд предоставляет микрозаймы до 5 миллионов рублей по льготной ставке.

- К нам обращаются и действующие предприниматели, и начинающие - те, кому не хватило собственных средств на реализацию какого-либо проекта, и потребовались заемные средства на доступных условиях, - подчеркнул Алексей Мартын.Тобольское предприятие, открытое при государственной поддержке, это новый формат Fast Casual на рынке фаст-фуда. Его основным принципом является быстрое обслуживание и качественная продукция.

Как отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, популярный во всем мире формат обслуживания клиентов «take away» («взял и иди») во время пандемии стал очень востребованным. Для Тобольска уже разработано одноименное мобильное приложение, по которому можно сделать заказ, потом приехать его и забрать.