В Ишиме предпринимательница открыла кафешку, благодаря господдержке Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предпринимательница из Ишима Марина Афонина, которая занимается бизнесом с 2016 года, два года назад решила открыть уютное кафе. Пусть не с плетеной мебелью, как поется в песне Елки, но с невероятной атмосферой лаунж-баром. Бизнес-вумен заключила договор аренды помещения под кафешку и начала его ремонтировать.

За финансовой поддержкой Марина обратилась в Микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования Тюменской области». Чтобы обеспечить микрозайм, предприниматель дополнительно воспользовалась поддержкой Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» по программе «Гарантийный фонд». Благодаря нему она закончила ремонт помещения и купила необходимое оборудование и инвентарь.

Через год кафе MART открыло свои двери для посетителей. Из-за ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, предпринимательнице предоставили дополнительную отсрочку по выплате основного долга и пролонгировали договор микрозайма, чтобы снизить кредитную нагрузку в период запуска проекта. По словам заместителя генерального директора МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской области» Софьи Коньковой, в прошлом году предприниматели часто обращались за отсрочкой по оплатам основного долга. Основная причина – финансовые проблемы, связанные с пандемией.

- Всего были реструктуризированы и пролонгированы 180 договоров микрозайма или треть портфеля Фонда. Данные меры помогли нашим заемщикам избежать просрочек платежей, снизить кредитную нагрузку на деятельность и тем самым поддержать ее в сложный период, - сообщила «Комсомольской правде – Тюмень» Софья Конькова.

Кафе, созданной при помощи государственной поддержки, сегодня очень популярно среди горожан. Здесь можно попробовать авторские чаи, коктейли, вкусные блюда из постоянно меняющегося авторского и детского меню, а также воспользоваться услугами по доставке еды. Летом можно посидеть на летней веранде и насладиться вкусными прохладительными напитками. Благодаря открытию кафе создано 24 рабочих места.