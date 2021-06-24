Тюменские таможенники нашли в сумке таджика 860 таблеток с психотропным веществом. Фото - utu.customs.gov.ru.

В Югре тюменские таможенники пресекли незаконный ввоз 860 таблеток, содержащих психотропное вещество. Запрещенный препарат на территорию России пытался ввезти гражданин Республики Таджикистан.

– При прохождении таможенного контроля в багаже авиапассажира, прибывшего из города Худжанда в Сургут, нашли 86 блистеров противоэпилептического средства «Фенобарбитал-ЗН», в каждом по 10 таблеток. Эксперты установили наличие в медикаментах психотропного вещества «фенобарбитал», – сообщил начальник Сургутского таможенного поста Тюменской таможни Игорь Галузин.

По его словам, соответствующих разрешительных документов на ввоз лекарства у мужчины не было. Товар изъяли. В отношении нарушителя возбуждены дела.