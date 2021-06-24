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Общество24 июня 2021 10:05

У тюменских семей начнут принимать заявления на два новых пособия с 1 июля

Подать заявление можно на портале госуслуг
Сергей Швецов
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У тюменских семей начнут принимать заявления на два новых пособия с 1 июля.

У тюменских семей начнут принимать заявления на два новых пособия с 1 июля.

Фото: Ольга Крыльцова

У тюменцев начнут принимать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет с июля. Кстати, подать его можно на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним, что новые выплаты положены маме или папе, которые в одиночку воспитывают детей с 8 до 17 лет, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности женщинам. Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. Так, в случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

– В Тюменской области выплата семьям с одним родителем составит 5 997,50 рубля в месяц на каждого ребенка, беременной женщине – 6 188 рублей, – сообщили в пресс-службе ОПФР по региону.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова отмечает, что мер социальной поддержки семей с детьми становится всё больше. Так, помимо озвученных пособий, в этом году родители получили возможность оформить 50-процентный возврат при покупке путевок в загородные лагеря. А в августе на каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу, будет перечислена выплата в размере 10 тысяч рублей, что позволит качественно подготовить детей к новому учебному году.

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Форум "Семья": новые меры социальной поддержки семей с детьми. Тюмень
Форум "Семья": новые меры социальной поддержки семей с детьми. Тюмень
Ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет. С 1 июня 2020 года семьи с детьми этого возраста получают выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка при условии, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума. Однако не всегда эта мера социальной поддержки позволяла семье выходить из категории малообеспеченных. В связи с этим в результате диалога правительства с регионами были разработаны новые правила ее предоставления. О размере ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, правилах и условиях ее получения в 2021 году рассказала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.