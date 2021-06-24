У тюменских семей начнут принимать заявления на два новых пособия с 1 июля. Фото: Ольга Крыльцова

У тюменцев начнут принимать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет с июля. Кстати, подать его можно на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним, что новые выплаты положены маме или папе, которые в одиночку воспитывают детей с 8 до 17 лет, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности женщинам. Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. Так, в случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

– В Тюменской области выплата семьям с одним родителем составит 5 997,50 рубля в месяц на каждого ребенка, беременной женщине – 6 188 рублей, – сообщили в пресс-службе ОПФР по региону.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова отмечает, что мер социальной поддержки семей с детьми становится всё больше. Так, помимо озвученных пособий, в этом году родители получили возможность оформить 50-процентный возврат при покупке путевок в загородные лагеря. А в августе на каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу, будет перечислена выплата в размере 10 тысяч рублей, что позволит качественно подготовить детей к новому учебному году.