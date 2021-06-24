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Здоровье24 июня 2021 9:52

Тюменцам разъяснили, нужно ли сдавать два теста на коронавирус детям, вернувшимся из-за границы

Именно с этим вопросом чаще всего обращаются к сотрудникам Роспотребнадзора местные жители
Сергей Швецов
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Тюменцам разъяснили, нужно ли сдавать два теста на коронавирус детям, вернувшимся из заграницы.

Тюменцам разъяснили, нужно ли сдавать два теста на коронавирус детям, вернувшимся из заграницы.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам разъяснили, нужно ли сдавать два теста на коронавирус детям, вернувшимся из-за границы. Именно с этим вопросом чаще всего обращаются к сотрудникам местного управления Роспотребнадзора местные жители.

– Да. Все граждане, вне зависимости от возраста, должны сдать анализы на COVID-19 при возвращении из-за рубежа. ПЦР-тест необходимо сделать дважды: первый – не позднее трех дней после возвращения, второй – не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты следует отправить через портал госуслуг, – сообщили в ведомстве.

Там рассказали, как нужно загружать на портал анализы ребенка. Так, их можно загрузить в своей анкете, даже если детей несколько.

– При заполнении выберите верное: ребёнок прибыл без моего сопровождения /со мной прибыли мои несовершеннолетние дети. Заполните данные о ребенке и загрузите результат теста. Заводить ребёнку учётную запись не понадобится, – объяснили тюменцам.