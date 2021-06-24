В Тюмени продавец ударил битой мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы: к ним с рвано-ушибленной раной доставили 25-летнего гражданина, проживающего в областной столице. Он сообщил стражам порядка, что между ним и знакомым возникла ссора.

Ранее не судимый 39-летний задержанный рассказал, что он поспорил с потерпевшим из-за торгового места. В ходе ссоры подозреваемый битой ударил мужчину в затылочную область.

– В настоящее время злоумышленник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, – отметила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

Отделом дознания отдела полиции № 3 города Тюмени в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.