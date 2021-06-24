«Страна Девелопмент» отчиталась за полугодие. Фото предоставлено "КП".

Доля сделок в компании «Страна Девелопмент» в первом полугодии 2021 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1081 сделку против 942.

Доля ипотеки в первом полугодии 2021 по сравнению с первым полугодием 2020-го выросла с 58,1% до 73,9 % В первую очередь это связано с запуском программы субсидирования по ипотеке, плюс набрала обороты семейная ипотека. В связи с тем что в программе есть привязка к дате рождения второго и последующего ребенка, дети рождаются, поэтому всё больше семей подпадает под эту ипотеку.

В этом году вышли в продажу: дом-квартал «Геологов» в ЖК «Сердце Сибири», дом «Сальвадор» в ЖК «Колумб», дом «Уран» в ЖК «Звездный». Кроме того, в первом полугодии были выданы дольщикам 1874 квартиры (не считая паркингов и коммерции).

«Страна Девелопмент» – девелоперская компания полного цикла, которая работает в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. За 13 лет компания успешно сдала около 30 тысяч квартир, а земельный банк составил больше 277 гектаров. «Страна Девелопмент» лидирует в некоторых регионах, например, в 2020 году она заняла второе место по объему текущего строительства в Тюменской области.