В Тюменской области потушили все природные пожары. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области потушили все природные пожары. Однако один (лесной) все же возник за минувшие сутки – на площади 0,4 гектара.

– За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на площади 51,6 га, – также добавили в оперативном штабе региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Вагайском районе Тюменской области отменили режим ЧС в муниципальных лесах. Постановление об этом подписал глава района Рамай Сунгатулин 23 июня.

– В Вагайском муниципальном районе введен режим повышенной готовности для профилактики возникновения новых лесных пожаров, – отметили в оперштабе.