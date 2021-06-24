В Тобольске мужчина зарезал друга, поссорившись из-за пустяка. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27- летнего жителя Тобольска. Мужчину обвиняют в убийстве. Трагедия произошла 22 апреля 2021 года.

В этот день обвиняемый с 36-летним потерпевшим распивали спиртное в квартире дома в микрорайоне Менделеево. В какой-то момент между собутыльниками началась потасовка из-за малозначительного повода.

– В ходе конфликта обвиняемый побил друга, после чего схватил нож и не менее трех раз ударил им по телу оппонента. От полученных ранений тот скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Злоумышленника задержали и по ходатайству следователя судом заключили под стражу. Обвиняемый вину признал в полном объеме. Специалисты собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело в ближайшее время направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд для рассмотрения по существу.