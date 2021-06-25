Погода на 25 июня в Тюмени: пасмурно и тепло

В Тюмени пасмурно и тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 июня, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 13 градусов, днем – плюс 24. Вечером столбики термометров покажут плюс 22 – 18 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает. В прежние времена принято было сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - чёрное (гречку). Исполнение этого правила гарантировало удачу. В этот день выпадают большие росы. Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями - будет идти долго.