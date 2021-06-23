Уголовное дело о падении в Тюмени башенных кранов отправили в суд. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации башенных кранов ООО «Экс-Кран». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ – из-за него серьезно пострадал рабочий.

Вышеупомянутая компания возводила многоквартирные дома на улице Тимофея Кармацкого. Согласно должностной инструкции обвиняемый не должен был допускать в работу башенные краны, если отсутствует специалист, ответственный за безопасное производство работ с их применением. Более того, он обязан прекращать работу кранов при скорости ветра свыше 15 м/с.

– 2 сентября 2020 года фигурант дела не проверил, был ли на месте специалист. А он как раз находился в отпуске. В тот день сила ветра достигала более 15 м/с, и два крана упали. Один из них задел третий кран (другой организации), который тоже упал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что два машиниста получили тяжкий вред здоровью, третий серьезно не пострадал. Материалы уголовного дела сегодня, 23 июня, поступили в Центральный районный суд Тюмени.

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