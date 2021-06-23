Ялуторовчанка «озолотила» лже-гадалку за гадание на картах. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска обратилась 23-летняя девушка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенницы. Материальный ущерб потерпевшей составил около 270 тысяч рублей.

В одной из соцсетей ей написала женщина с предложением погадать на картах. Та согласилась из-за интереса узнать о своей судьбе и возможной порче. Собеседница убедила потерпевшую, что на ней сглаз и предложила пройти так называемый курс очищения. Первый сеанс стоил 200 рублей, однако в итоге горожанка перевела злоумышленнице более 220 тысяч.

– После этого ее попросили отправить и золотые изделия. Девушка по почте отправила целительнице в Смоленскую область свои украшения, которые последняя обещала вернуть. Когда фигурантка вновь попросила перевести ей деньги за снятие порчи, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенницы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.