В Вагайском районе отменили режим ЧС в муниципальных лесах. Фото: Ольга Крыльцова

В Вагайском районе Тюменской области отменили режим ЧС в муниципальных лесах. Постановление об этом подписал глава района Рамай Сунгатулин сегодня, 23 июня.

– С сегодняшнего дня в Вагайском муниципальном районе введен режим повышенной готовности для профилактики возникновения новых лесных пожаров, – отметили в оперштабе.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать лесные массивы, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или пребывающих в лесах с целью любительской и спортивной охоты.

Кроме того, запрещается и разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.