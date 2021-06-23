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Происшествия23 июня 2021 13:47

В Вагайском районе отменили режим ЧС в муниципальных лесах

Постановление подписано сегодня
Сергей Швецов
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В Вагайском районе отменили режим ЧС в муниципальных лесах.

В Вагайском районе отменили режим ЧС в муниципальных лесах.

Фото: Ольга Крыльцова

В Вагайском районе Тюменской области отменили режим ЧС в муниципальных лесах. Постановление об этом подписал глава района Рамай Сунгатулин сегодня, 23 июня.

– С сегодняшнего дня в Вагайском муниципальном районе введен режим повышенной готовности для профилактики возникновения новых лесных пожаров, – отметили в оперштабе.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать лесные массивы, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или пребывающих в лесах с целью любительской и спортивной охоты.

Кроме того, запрещается и разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.