Участок улицы Щорса в Тюмени перекроют на три дня. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени на автомобильной дороге по улице Щорса в районе дома №8 запретят ездить транспорту. Это временное ограничение движения, которое продлится с 16 по 19 июля.

– На участке будут производить капитальный ремонт тепловой сети. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве сообщили, что объехать закрытый участок можно по улицам Максима Горького, Индустриальной, Елизарова, проезду Борцов Октября и межквартальным проездам.